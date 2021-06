Digitale terrestre, Giugno si chiude con nuovi canali TV e cambi di numerazione

Come sempre nel fine settimana, ricapitoliamo quelle che sono le novità più importanti introdotte dai gestori dei Mux del digitale terrestre nei sette giorni precedenti. Le modifiche sono davvero tante e riguardano tantissime aree del paese.

Partendo dal Piemonte, e dal Mux Rete 7, segnaliamo l'aggiornamento della composizione dei canali che segna l'arrivo alla numerazione 585 di Lombardia TV 585, che veicola la programmazione di Lombardia TV. Sempre nel Piemonte, è stata aggiornata la composizione canali anche del Mux Sesta Rete: consigliamo di effettuare la ricerca manuale o automatica dei canali per restare al passo.

In Liguria invece nel Mux Liguria TV e Mux Telecupole è stata aggiunta all'LCN 246 l'emittente Maria Vision che trasmette in SD. Nel Mux STV invece è stata ripristinata la programmazione di STV Story al numero 172, STV Sport al 285 e Amaliguria al 652.

Infine, in Valle D'Aosta, Piemonte, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna c'è una novità nel Mux Studio 1, dove è stato aggiunto unnuovo canale televisivo alla posizione 239. Si tratta di Canale 239, che viene trasmesso in H.264 al posto di ZTV. In tutte le circostanze potrebbero anche essere necessari dei cambi di numerazione.

Sempre fronte digitale terrestre, nella settimana che si sta per concludere sono arrivate delle importanti dichiarazioni di Mediaset sullo switch off al DVB-T2.