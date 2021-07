Digitale Terrestre, Luglio 2021 si apre con diverse novità: cambiano alcune frequenze

Luglio 2021 si apre con diverse novità per il digitale terrestre. In questa prima settimana del mese, infatti, segnaliamo una serie di modifiche molto interessanti che costringeranno gli utenti ad effettuare la risintonizzazione degli apparati.

Partendo dall'Abruzzo, segnaliamo che il Mux Telemax ha attivato la nuova frequenza UHF 31, che farà da backup viste le interferenze sulla frequenza principale UHF 22.

In Calabria e Sicilia, invece, le modifiche riguardano i Mux DFRee e Mediaset 1: anche in questo caso è stato completato il cambio ddi frequenza in buona parte della regione e nella provincia di Reggio Calabria. Il mux DFree, che veicola tra gli altri Premium Cinema 1 e 2, SportItalia e TV 153, passa alla frequenza UHF 37 dall'UHF 50. Mediaset Mux 1, invece, che include TV8, Cielo, Sky TG24, TV8, Sky Atlantic, Fox, Sky Sport Football e TV8, oltre che Premium Crime, Stories e Cinema 3 e Fox, invece, è passato all'UHF 58 dall'UHF 52. Queste operazioni sono state effettuate nell'ambito della roadmap dello switch off al DVB-T2 che prevede la liberazione della banda a 700 MHz per consentirne l'utilizzo agli operatori telefonici.

Per agganciare tutte queste novità, è necessario effettuare la risintonizzazione degli apparati: qualora quella automatica non dovesse rilevarli, consigliamo di procedere con quella manuale.