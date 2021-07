Digitale terrestre, Luglio 2021 continua con tante novità: cambiano frequenze e canali tv

Anche questo settimana, il digitale terrestre in Italia porta con se tante novità. Nei sette giorni che stanno per concludersi, infatti, segnaliamo un'ampia gamma di modifiche e new entry nel bouquet dei canali disponibili sul territorio italiano.

Partendo dal Lazio, nel Mux Telepontina (A) debuttano tre canali: Policinema, LaVoce TV ed Europa TV 6, mentre è stato eliminato Davvero TV, che saluta anche il Mux Telenova in Piemonte dopo essere stata sintonizzata sui canali 606 e 607.

Nelle Marche, invece, i gestori del Mux TVRS hanno aggiornato la composizione dei canali ed alla posizione 211 è stata aggiunta Fermo TV.

In Abruzzo nel Mux Telesirio (A) segnaliamo l'arrivo di TVUno - L'Aquila all'LCN 185, mentre in Lombardia nel Mux Telenova è stata eliminata Davvero TV che veicolava il segnale alla posizione 606.

Su tutto il territorio nazionale, invece, le modifiche sono presenti sul Rete A Mux 1, dove è stato inserito il canale 239 in alta definizione, che trasmette in H.264 a 1920x1080 pixel. Novità anche per il Mux Studio 1, dove è stato eliminato Canale 239 che ora è presente sul Mux Rete A 1.

Ricordiamo che dal prossimo 1 Settembre inizierà lo switch off al DVB-T2, con il passaggio al nuovo codec MPEG-4.