Digitale terrestre, Luglio 2022 si apre con tante novità: inseriti alcuni nuovi canali TV

Nella settimana in cui è terminato il refarming del digitale terrestre, arrivano tante novità, sempre sulla piattaforma televisiva gratuita dove sono stati aggiunti dei nuovi canali.

Partendo dalle modifiche attive a livello nazionale, segnaliamo che nel Persidera Mux 3 sono stati inseriti i canali Radio Radio TV ed alcune copie di GM24, La4 italia e Channel 24. In particolare, l’emittente romana Radio Radio TV trasmette in MPEG-4 H.264 a definizione standard. Nel Persidera Mux 1, invece, sono stati eliminati i canali La9, presente all’LCN 169 e TeleModa (LCN 168).

Nella settimana che si sta per concludere, è anche stato annunciato che tutti i canali Mediaset su digitale terrestre saranno trasmessi in HD entro la fine del 2022, segnando quindi uno step importante per la rete generalista più seguita del nostro paese.

Come sempre in casi come questi, consigliamo di attivare la sintonizzazione automatica dei canali TV per avere sempre a disposizione il bouquet aggiornato e la relativa numerazione sempre a disposizione secondo le ultime novità da questo fronte. Ricordiamo che il 1 Gennaio 2023 sarà attivato a livello nazionale lo standard DVB-T2. Ovviamente rinnoviamo l'invito a restare su queste pagine per tutti i dettagli e per restare aggiornati su tutte le modifiche in arrivo su digitale terrestre.