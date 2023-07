Digitale Terrestre, Luglio 2023 si chiude con tante novità: cambia la numerazione

Nella settimana in cui si è parlato della possibile riforma del Canone Rai, con la presunta integrazione direttamente nella bolletta dell’energia elettrica, arrivano delle importanti novità anche dal fronte digitale terrestre.

Le modifiche infatti sono state tante, sia a livello locale che nazionale. Partendo da quelle a livello locale, in Lombardia, nel Mux Locale 3 è tornato il canale Italia8 Motori presente all’LCN 177, mentre è stata eliminata Rete 7 Piemonte+ HD che trasmetteva in alta definizione con risoluzione 1080x960 pixel sull’LCN 186. Sempre restando in Lombardia, segnaliamo che Lombardia TV80, presente all’LCN 80 ha abbandonato l’alta definizione ed ora viene trasmessa in definizione standard 720x576 pixel.

Novità anche nel Lazio, nel Mux Locale 5 dove è stata inserita Hit TV all’LCN 79, dove trasmette in modalità H.265 HEVC con risoluzione video 1280x720 pixel.

Passando alla Liguria, nel Mux Locale 1 è cambiata la numerazione di alcuni canali e per tale ragione consigliamo di effettuare la sintonizzazione automatica per poterne godere a pieno.

Ovviamente, in casi come questi consigliamo di attivare la sintonizzazione automatica dei canali TV su digitale terrestre per poter godere a pieno delle novità in arrivo nel corso delle prossime settimane. Sulla data dello switch off al DVB-T2, invece, non sono giunte informazioni di alcun tipo almeno nel momento in cui stiamo scrivendo.