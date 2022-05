Digitale terrestre, Maggio 2022 si riempie di novità tra HD e nuovi canali

Anche nella settimana che si sta per concludere, il digitale terrestre si popola di novità con tantissime modifiche e new entry nel bouquet nazionale e locale. Andiamo a vederle insieme.

Partendo dal Piemonte, nel Mux Locale 1, segnaliamo che Telecity 7 Gold è passato all’alta definizione ed è presente sull’LCN 10 del circuito 7 Gold: ora il canale trasmette in 1920x1080 pixel in MPEG-4 H.264. La stessa modifica è stata applicata anche al mux Lucale 1 in Lombardia, dove il canale è trasmesso all’LCN 13.

Nel Mux Retecapri, invece, segnaliamo che alle numerazioni 222, 223 e 224 sono stati inseriti Azzurra TV Italia e Telefoggia, al posto di Amici per l’Italia.

Nella settimana che si sta per concludere è anche terminata la riorganizzazione delle frequenze TV in Sicilia, nell’ambito del piano nazionale di refarming al DVB-T2.

Come sempre, per agganciare a pieno queste novità consigliamo di effettuare la sintonizzazione dei vostri apparati e di attivare la sintonizzazione automatica di TV e decoder, come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine. Si tratta di una procedura molto importante e comoda che permette di avere sempre a disposizione le ultime novità del digitale terrestre. Chiaramente vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti gli aggiornamenti del caso.