Digitale terrestre, Maggio si apre con tante novità: cambio di numerazione e nuovi canali

Il mese di maggio si apre immediatamente con una serie di novità per il digitale terrestre in Italia. In alcuni mux, infatti, segnaliamo l’arrivo di alcuni nuovi canali ed un cambio di numerazione interessante, che richiederà la risintonizzazione da parte dei nostri concittadini. Vediamo di cosa si tratta.

Nel Mux Retecapri fa il suo debutto alla posizione automatica 254 della guida TV il nuovo canale “La Grande Italia”, che viene trasmesso in alta definizione in H.264. Il nuovo network trasmette la programmazione di Shop 24, Radio Jukebox TV, Radio Ricordi e Radio Milano International, e se non riuscite ad agganciarlo tramite Mux Retecapri potrebbe essere necessario effettuare la risintoniziazione completa di tutti gli apparecchi per poterlo agganciare. Nello stesso Mux segnaliamo un cambio di numerazione per “Radio Capri” , che passa all’LCN 719 rispetto alla precedente 766.

In Lombardia, nel Mux Sol Regina Po invece fa il suo ritorno in onda Love in Venice, alla posizione 603.

Per agganciare a pieno queste novità, necessario risintonizzare TV e decoder. Nei modelli più recenti la ricerca dei canali avviene in automatico, motivo per cui probabilmente non vi accorgerete di nulla.

Ricordiamo che nel corso dei prossimi mesi prenderà ufficialmente il via lo switch off al DVB-T2.