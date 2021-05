Digitale terrestre, maggio si chiude con tante novità: nuovi canali tv e frequenze

Come di consueto, chiudiamo la nostra settimana con le novità più importanti relative al digitale terrestre, che continua nella sua opera di modifica. Nei sette giorni precedenti segnaliamo delle importanti modifiche su tutto il territorio italiano, anche in Mux come quello di Mediaset.

Proprio partendo da quest'ultimo, in Calabria e Sicilia dal 1 Giugno cambierà la frequenza in alcune zone dell'isola ed in parte della provincia di Reggio Calabria. Il Biscione infatti procederà con la liberazione della frequenza UHF 52, per cui saranno spenti i servizi sopra i 700 MH. Il processo riguarderà le province di Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, e parte delle province di Palermo, Messina e Reggio Calabria. Gli utenti saranno costretti a risintonizzare per agganciarli, sulla frequenza UHF 58: il processo comunque richiederà circa un mese.

Sul Rete A Mux 1 invece, su tutto il territorio nazionale è arrivato il nuovo canale Motor Trend, che si posizione all'LCN 59.

Per agganciare a pieno queste novità è necessario effettuare la risintonizzazione completa degli apparati. Ricordiamo che nel corso dell'anno inizierà anche il passaggio al DVB-T2 e si completerà lo switch off al DVB-S2 con alcuni dei canali targati Mediaset. Ad ogni modo, nelle prossime settimane segnaleremo prontamente tutte le novità.