Digitale terrestre, Marzo 2021 si chiude con tante novità tra nuovi canali TV e l'HD

Tante novità per il digitale terrestre in Italia. Ad essere interessate praticamente tutte le regioni, in cui sono state apportate delle modifiche importanti che influiranno sulla quotidianità di tanti utenti.

Partiamo dal Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Veneto, dove è stato spento il Mux La9, con l'emittente La 9 trasmessa sull'LCN 169 sul Rete A Mux 1.

Nel Rete A Mux 2, segnaliamo il passaggio dell'emittente televisiva Canale 61, presente proprio sull'LCN 61, all'H.264 dall'MPEG-2, il che vuol dire che per agganciarla ora è necessario disporre di un decoder o un TV di nuova generazione.

In Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, invece, nel Mux Studio 1 ha preso il via la trasmissione dei programmi di Fascino TV, l'emittente presente all'LCN 231 e trasmessa in H.264, che veicola solitamente la programmazione di Donna Shopping Canale 235 che è in onda a livello nazionale sul Rete A Mux 2.

In Lombardia, nel Mux Telestar segnaliamo che "Telecampione Provvisorio", che è privo di numerazione, ora trasmette la programmazione di 96 Lombardia, presente all'LCN 96. Telecampione (presente alla posizione 75), invece, è passato al Mux Studio 1.

In Piemonte e Lombardia, il canale 77, Italia 8 Canale 78, invece, sono ora trasmessi in alta definizione.