Digitale terrestre, marzo 2023 si apre con tante novità per i canali TV

Mentre prosegue l’estensione di Rai 3 HD in Italia, Marzo 2023 si è aperto con tante novità a livello locale per il digitale terrestre. Come segnalato dai colleghi di Litaliaindigitale, infatti, le modifiche sono significative.

Nel Mux Locale 1 in Sicilia è stato modificato l’identificativo di 7Gold Telerent, presente all’LCN 15, che ora è diventato Telerent 7Gold. Il canale TV trasmette in risoluzione 1440x1080 pixel. Nel Mux Locale 4 in Sicilia invece debuttano tante reti: TV Amica all’LCN 196), TV Alfa (197), TV Alfa Comunità (198), Telemondo Centrale Famiglia (210) e Sole Sicilia TV (212).

Nel Lazio, nel Mux Locale 1 è cambiata la numerazione per Canale Italia che ora viene sintonizzato alla numerazione 71, dalla precedente LCN 78: la decisione è stata presa dopo la determina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che proprio a ridosso del weekend ha presentato la nuova graduatoria per consorzi ed intese.

Come sempre in casi come questi, il nostro consiglio è di attivare la sintonizzazione automatica dei canali tv in modo tale da non essere costretti a sintonizzare manualmente nelle varie circostanze. Nelle prossime settimane, comunque, sono previste altre modifiche in vista dell’avvicinarsi dell’estensione di Rai 3 HD e dei vari Rai 3 HD Regionali in tutta Italia.