Digitale terrestre, marzo 2024 si chiude con diverse novità per i canali TV

Mentre milioni di italiani sono ancora senza canali Rai, continuano i grandi movimenti su digitale terrestre. Anche Marzo 2024, si chiude con diverse novità da questo fronte. Vediamo di cosa si tratta e quali sono le novità.

Partendo dai movimenti a livello locale, segnaliamo che in Lombardia nel Mux Locale 4 è stato inserito Più Valli TV Due HD, alla posizione 116 della numerazione. Il canale TV in questione trasmette in H.264 HD con risoluzione video 1280x720 pixel, le stesse immagini di Più Valli TV2.

Passando alle novità a livello nazionale, segnaliamo un’interessante new entry nel mux DFree dove è stata inserita all’LCN 152 una copia di Tesory Channel, che trasmette in MPEG-4 H.264 ed in definizione standard.

Come sempre in casi analoghi, il nostro consiglio è di attivare la sintonizzazione automatica dei canali TV su digitale terrestre per avere sempre a disposizione le ultime novità e la guida TV aggiornata.

Anche nello scorso weekend, avevamo pubblicato su queste pagine la numerazione aggiornata dei canali TV su digitale terrestre. Nel corso delle prossime settimane ovviamente segnaleremo su queste pagine anche gli altri movimenti che registreremo su digitale terrestre.

Per tutte le informazioni su come vedere i canali su digitale terrestre su Fire TV Stick, vi rimandiamo al nostro approfondimento.

