Digitale Terrestre Mediaset, al via il cambio di frequenza in alcune regioni

Ha preso il via lo scorso 1 Giugno il cambio di frequenze per i canali Mediaset sul digitale terrestre, nel Mediaset Mux 1. Questa procedura interesserà un importante numero di nostri concittadini, che saranno costretti a sintonizzare le TV ed i decoder.

Ad essere coinvolte saranno le province siciliane di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani ed alcuni comuni delle province di Palermo, Messina e Reggio Calabria. L'operazione sarà graduale: se provate a sintonizzarvi su uno dei canali presenti nel Mux in questione (TV8, Cielo, Sky TG24, Sky Atlantic, Fox, Premium Crime, Premium Stories, Premium Cinema 3, Sky Sport Serie A HD, TV8 On Demand e TV8 News On Demand) e non riuscite a visualizzarli correttamente, dovrete effettuare la sintonizzazione.

Mediaset infatti sta liberando la frequenza UHF 52 e sposterà i canali su UHF 58. Nella prima fase, ad essere coinvolti sarano complessivamente 37 impianti di EI Towers, e le operazioni dovrebbero concludersi nel giro di un mese.

In fase di sintonizzazione non è richiesto l'inserimento di alcun dato specifico: la ricerca automatica provvederà ad agganciare automaticamente le frequenze.

Si tratta dell'ennesima risintonizzazione richiesta agli utenti, che in vista dello switch off al DVB-T2 saranno costretti ad effettuare più volte la procedura per stare al passo con le novità.