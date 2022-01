Digitale Terrestre, Mediaset pronta a lanciare due nuovi canali tv? Nuovi rumor in rete

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, due canali sono pronti a lasciare il digitale terrestre già a partire dal prossimo 16 Gennaio 2022. Con questa operazione, che riguarderà i network ViacomCBS, si libereranno le posizioni 27 e 49 della guida tv, per cui avrebbe manifestato interesse Mediaset.

Secondo quanto riportato da PrimeOnline, infatti, la tv commerciale di Cologno Monzese avrebbe manifestato interesse per gli LCN in questione, segno che a breve termine potrebbero arrivare delle importanti novità da questo fronte.

Un'operazione di questo tipo però non è immediata, e dovrà ottenere il beneplacito da parte dell'Antitrust, che dovrà dare il via libera.

Non è chiaro che tipo di intenzioni abbia Mediaset, però: di recente cinque canali Medaiset hanno lasciato Sky (Premium Crime, Premium Stories, Premium Cinema 1/2/3), e non è da escludere che a seguito della scadenza di tali accordi il Biscione possa rinnovare la propria offerta pay per il digitale terrestre. Ovviamente, resta comunque valida la via che porta al possibile lancio di altri canali in chiaro, ma non sono emerse ancora indicazioni da questo fronte.

I canali ViacomCBS potrebbero lasciare il digitale terrestre già la prossima settimana, nell'ambito della nuova strategia societaria messa in atto dalla compagnia, che ha interessato anche la filiale italiana.