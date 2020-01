Digitale terrestre Mediaset e Sky: spostamento per alcuni canali. Le novità

A due anni dallo switch al DVB-T2, iniziano le grandi manovre che ci porteranno al nuovo digitale terrestre. Dalla giornata di oggi sono attive alcune modifiche al catalogo di Sky e Mediaset, che riguarderanno solo pochi canali ma avranno un impatto minimo sugli utenti.

Ad essere interessato è principalmente il digitale terrestre di Sky. Sky Atlantic, National Geographics e FOX infatti sono passati dal mux Mediaset 5 al Mediaset 1, mentre per Sky Sport Serie A (SD), Premium Action, Sky Sport 484 e Sky Sport 485 fanno il percorso inverso. La posizione resta la stessa, e non sono previste novità in termini di qualità.

E' però comunque consigliabile effettuare la risintonizzazione completa delle frequenze tramite TV o decoder per poter agganciare le nuove frequenze ed evitare possibili disservizi.

Da lunedì 13 Gennaio partirà il trasferimento sul mux 1 Rai (LCN 100) e Mediaset 4 (LCN 200) di due canali "720p HEVC Main 10". Si tratta di un'operazione molto importante, in quanto pur non portando alcuna novità in termini di contenuti, sarà mostrato un cartello che consentirà di verificare immediatamente la compatibilità del proprio TV o decoder con i nuovi standard del digitale terrestre.

Le grandi manovre sono iniziate, in concomitanza con il lancio del bonus DVB-T2.