Digitale terrestre, milioni di italiani senza canali Rai: come segnalare

Mentre la numerazione dei canali TV cambia ancora, proseguono anche le problematiche di ricezione del digitale terrestre in alcune zone. Sono infatti milioni gli italiani che non possono vedere i canali Rai.

Tra i portali a ricordare la situazione a fine marzo 2024 c'è QuiFinanza. Nell'articolo di quest'ultimo si cita l'appello dell'Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani) a segnalare i disservizi. Abbiamo già trattato in precedenza in questa sede i problemi nella ricezione dei canali Rai per 5 milioni di italiani, ma è bene scendere nel dettaglio anche della questione mappatura.

Ebbene, se vivete nelle aree rurali e montane in cui si sta verificando la problematica, potrebbe interessarvi sapere che l'Uncem si sta impegnando a tenere traccia delle aree coinvolte, collaborando poi con la Rai per cercare di risolvere la situazione. Potrebbe dunque interessarvi raggiungere il portale ufficiale di Uncem per effettuare una segnalazione.

In quest'ultimo, infatti, è possibile trovare un form Google Drive da compilare, segnalando all'Unione nazionale comuni comunità enti montani le zone in cui non si riesce a vedere la TV. Vale la pena notare che, allo stesso modo, l'Uncem mette a disposizione la mappatura delle aree del Paese senza segnale telefonico. Nel caso in cui non risulti più possibile rispondere ai sondaggi (in alcuni casi si cita una "scadenza" al 15 marzo 2024), il portale coinvolto mette comunque a disposizione tutte le informazioni del caso relative alla possibilità di contattare direttamente l'Unione nazionale comuni comunità enti montani.

