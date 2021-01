Digitale terrestre, ancora modifiche in alcune regioni: cambia la numerazione

Ancora modifiche, a livello regionale, per il digitale terrestre italiano. In una regione del nostro paese, infatti, è stato eliminato ed aggiunto un canale, il che porta ad un cambio della numerazione che, come successo anche in precedenza, richiederà la risintonizzazione.

Nello specifico, ci riferiamo al Mux Telestar in Lombardia, dove alla posizione 173 è stato inserito il doppione di Primarete, che può essere seguita anche attraverso il numero 184 della guida TV.

All'LCN 173 in precedenza era presente Italia TV 3, che è stato eliminato insieme alle tre copie incluse nello stesso Mux.

Sono quindi stati cancellati Italia TV Lombardia, alle posizioni 171 e 189 e Galaxy TV 2, al 236. Coloro che sono interessati a seguire Italia TV 3, dovranno agganciarlo attraverso il Mux Canale Italia, dov'è presente in due copie agli LCN 170 e 179. Lo stesso vale anche per Galaxy TV 2, che troviamo sul Canale Italia Mux 2 senza alcuna numerazione: al momento della sintonizzazione bisognerà scegliere a che posizione della guida TV inserirlo.

Per agganciare a pieno queste novità, è necessario effettuare la risintonizzazione completa del decoder o TV.

Nel fine settimana abbiamo riportato su queste pagine le altre grandi manovre per i canali Sky e Mediaset, riferite però all'intero territorio italiano.