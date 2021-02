Digitale Terrestre, altre modifiche in arrivo: debuttano tre nuovi canali TV

Ancora modifiche per il digitale terrestre. Sul territorio nazionale infatti debuttano tre nuovi canali, in un determinato Mux. Ovviamente, per agganciare a pieno le novità è necessario effettuare la sintonizzazione delle apparecchiature.

Si tratta del Mux Retecapri, dove è stato inserito in triplice copia l’emittente Tele Shopping, che può essere trovato alle posizioni 225 sotto il nome 225 TV, 249 come 249 Sport e 270 come TV1. In tutti e tre i casi trasmesse in H.264, motivo per cui non richiede l’alta definizione.

La stessa novità si applica anche al Mux Telepontina A del Lazio, dove Tele Shopping è stato inserito alle posizioni 225, 249 e 270, ma in questo caso va in conflitto con le emittenti locali.

La composizione del Mux Retecapri non ha subito altre modifiche a livello di numerazioni. Sono sempre presenti i canali classici. Complessivamente il Mux consente di sintonizzare tre canali TV, 8 in H.264, uno in alta definizione e due radio. La sintonizzazione può essere effettuata con una modulazione 16 QAM, intervalli di guardia 1/4 e FEC 7/8.

Alcuni canali, come Alice e Marcopolo trasmettono però con schermo nero, mentre le due radio sono Radio Capri, presente alla posizione 766 ed 866 in copia.

Nella giornata di ieri abbiamo spiegato come collegare un decoder alla TV senza smart.