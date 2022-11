Digitale terrestre: finalmente un noto canale calcistico diventa HD

Andando oltre all'arrivo del canale Warner TV, torniamo a fare riferimento su queste pagine alle novità relative al digitale terrestre. Infatti, c'è un'altra notizia non di poco conto per la televisione italiana, ovvero il passaggio all'alta definizione di un noto canale calcistico.

A tal proposito, da questo inizio novembre 2022 la nota emittente Sportitalia adotta l'HD sul canale 60. In parole povere, l'offerta disponibile sul digitale terrestre va a "chiudere il gap" con quanto offerto a livello di risoluzione sulle applicazioni per dispositivi mobili e mediante connessione a Internet in generale. Va ricordato, infatti, che risulta possibile prendere visione del canale in HD anche direttamente mediante il portale ufficiale di Sportitalia.

I contenuti offerti da Michele Criscitiello e soci, storicamente adatti a un pubblico appassionato di calcio e di sport in generale, possono dunque ora essere visti in una modalità maggiormente al passo coi tempi, abbandonando le trasmissioni in bassa definizione. D'altronde, è un periodo di rinnovo in generale per la televisione italiana.

A proposito di novità relative a questo mondo, potrebbe interessarvi consultare il nostro approfondimento su come vedere Rai 4K sul digitale terrestre, altra possibilità che fino a poco tempo fa non era disponibile. Questo anche in vista dei Mondiali Qatar 2022, che prenderanno il via il 20 novembre 2022.