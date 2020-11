Digitale terrestre: Novembre 2020 porta un nuovo cambio di numerazione, le novità

Il mese di novembre si apre con un'importante novità per il digitale terrestre. Da oggi, 1 Novembre 2020, infatti, è necessario effettuare la risintonizzazione dei decoder per agganciare a pieno la novità, in un periodo che ci porterà allo switch off al DVB-S2, previsto proprio tra il 30 ed il 1 Dicembre.

Tornando alle novità di oggi, sul mux TIMB Mux 2 sono terminate le registrazioni di Zelig TV, la rete inizialmente nota come Zelig243 che trasmetteva i programmi con protagonisti i comici del popolare programma condotto da Claudio Bisio.

Al suo posto è stato inserito Canale 63, un'altra emittente televisiva di proprietà di Gold TV.

Non è chiaro se Zelig TV sarà trasferito su qualche altro canale, tanto meno se la sua programmazione (che variava tra cabaret ad intrattenimento, passando per serie tv, film e talk show) sarà trasferita altrove, e dall'editore Banans Media Company al momento non sono arrivate informazioni a riguardo.

Per agganciare Canale 63, sarà necessario risintonizzare il proprio decoder o televisore.

Nei prossimi giorni probabilmente assisteremo anche ad altre modifiche di questo tipo, e come sempre vi terremo aggiornati con tutte le informazioni del caso.

A fine mese, come detto poco sopra, prenderà il via lo switch off al DVB-S2, che potrebbe comportare il cambio di TV e decoder.