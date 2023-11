Digitale Terrestre, Novembre 2023 continua con altre novità: come cambiano i canali tv

Se qualche giorno fa su queste pagine abbiamo pubblicato la nuova numerazione del digitale terrestre, oggi siamo qui a fare il punto su quelle che sono le ultime novità da questo fronte in Italia.

Partendo dall’Emilia Romagna, nel Mux Locale 3 alla posizione 72 al posto della programmazione di Odeon24 è stato inserito Campione Sport, mentre Radio Bruno è passata dal’LCN 85 alla 75.

Passando in Lombardia, nel Mux Locale 1 segnaliamo che è stata aggiornata la composizione del mux e dei canali televisivi, e per tale ragione consigliamo di effettuare la risintonizzazione. Sempre in Lombardia, nel Mux Locale 3 i canali TV Cremona1 HD presente all’LCN 19 e la copia all’LCN 219 hanno iniziato a ritrasmettere Tesory Channel in alcune fasce orarie.

A livello nazionale, invece, nel Mux Cairo Due è stato inserito il canale TV Promo Shopping sulla posizione 209, dove trasmette in MPEG-4 H.264 in definizione standard nel formato 4:3.

Come sempre in casi come questi, consigliamo di attivare la sintonizzazione automatica dei canali tv per avere sempre a disposizione le ultime novità.