Digitale terrestre, ancora novità: aggiunti alcuni nuovi canali TV

Ancora novità per il digitale terrestre in Italia. Negli ultimi giorni infatti hanno fatto il loro ingresso in una manciata di mux alcuni nuovi canali, che però nella maggior parte dei casi risultano ancora inattivi.

Partendo come sempre sulle modifiche a livello regionale, le novità di oggi riguardano il Mux Studio 1 in Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle D'Aosta. Nel mux è stata segnalata l'aggiunta di due nuovi canali per i servizi HBB: si tratta di BFC HbbTV, disponibile all'LCN 260 ed Uno Music HbbTV, all'LCN 264. In entrambi i casi la trasmissione avviene in H.264 e, trattandosi di canali Hybrid Broadcast Broadband TV, sono privi di qualsiasi contenuti ed anche se si prova ad accedere non si visualizza nulla. E' comunque consigliabile di effettuare la risintonizzazione per agganciare a pieno le novità.

Sul territorio nazionale, invece, la novità riguarda il Mux 1 Rete A, dove ha fatto il suo ingresso il canale Test TN che però è privo di numerazione ed al momento non trasmette nulla. Se ci si prova a collegare, infatti, si visualizza uno schermo nero.

Queste novità si aggiungono alle modifiche di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, che hanno riguardato principalmente alcuni territori regionali, tra cui la Sicilia.

Ricordiamo, sempre in ambito digitale terrestre, che il 1 Settembre 2021 partirà lo switch off al DVB-T2.