Digitale terrestre, novità di fine agosto 2023: c'è un nuovo canale Visual

Dopo aver trattato la numerazione dei canali TV ad agosto 2023, è giunto il momento di tornare a fare riferimento in questa sede alle novità relative al digitale terrestre. C'è infatti l'arrivo di un canale TV Visual che potrebbe interessare a un certo tipo di pubblico.

Per intenderci, nella giornata del 30 agosto 2023 ci sarà un evento "Old but Gold" atto a presentare il canale Visual di Radio 104, che si sta facendo notare al numero 77 del digitale terrestre. Per l'occasione, tra l'altro, ci sarà nientemeno che la cantautrice Ivana Spagna, che nell'ambito della serata, legata al "Golden Beach" di Albisola (Savona), non mancherà di celebrare il tutto in stile anni '80.

Il canale, disponibile in tutta la Liguria, approda sul digitale terrestre in seguito a una prima fase sperimentale online. Per intenderci, si fa riferimento al canale Twitch Radio104real, che trasmette in diretta Web la programmazione. Si tratta dunque di un progetto che guarda sia al futuro che al presente, tra piattaforme online e digitale terrestre.

Per il resto, potrebbe magari interessarvi fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Radio 104 per maggiori dettagli sul tutto, ma in questa sede risultava banalmente intrigante fare riferimento all'approdo della novità, visto che non è cosa da tutti i giorni vedere questo tipo di mix tra Twitch e digitale terrestre.