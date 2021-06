Digitale terrestre, ancora novità: arriva un nuovo canale tv per Euro 2020

Come di consueto, facciamo il punto sulle novità che hanno interessato il digitale terrestre nei sette giorni precedenti. A differenza di quanto avvenuto precedentemente, però, questa volta non segnaliamo grosse novità da questo fronte, sebbene non manchino comunque le modifiche.

Nei Mux Mediaset 1 e Mux Mediaset 5, segnaliamo che è stato inserito il canale Sky Sport Football che trasmetterà Euro 2020. Il network è accessibile alla numerazione 473 sul Mux 1 e prende il posto di Sky Sport Serie A HD, e garantisce la trasmissione in 1920x1080 pixel, mentre nel Mux 5 all'LCN 484 è stata inserita la versione SD di Sky Sport Football. Per agganciare a pieno queste novità è comunque necessario effettuare la risintonizzazione dei canali.

Sempre fronte digitale terrestre, nel Mux Studio 1 segnaliamo che al posto di ZTV Provvisorio è stato inserito il canale ZTV, che effettua la trasmissione in MPEG-4SD H.264, mentre Zeta TV che in precedenza veicolava la propria programmazione attraverso ZTV, è ora presente solo al numero 269.

Per coloro che sono interessati agli europei di calcio, ricordiamo che qualche ora fa abbiamo pubblicato un approfondimento che spiega dov'è possibile seguire Euro 2020 anche in chiaro e streaming, in maniera completamente gratuita oltre che su pay tv tramite Sky.