Digitale terrestre, quante novità per i canali TV ad Aprile 2024! La lista delle new entry

Mentre continua ad avvicinarsi la data dello switch off al DVB-T2 per alcuni canali Rai, sulla piattaforma di televisiva digitale si registrano delle ulteriori movimenti, che rendono questo mese di Aprile 2024 ancora più interessante.

Partendo dalle novità a livello locale, segnaliamo che nel Lazio nel Mux Locale 5 sono stati eliminati alcuni canali tv ed aggiunti altri. In particolare, all’LCN 119 è stata inserita in MPEG-4 H.264 l’emittente TV SL48, che trasmette in definizione standard. Debutta anche Infodem, alla posizione 192 della guida TV e trasmette in MPEG-4 H.264 SD con risoluzione video 1024x576.

Sempre nel Lazio, segnaliamo degli altri movimenti nel Mux Locale 3, dove sull’LCN 116 è stata inserita l’emittente Travel TV.

Passando alle novità che arrivano dalla Valle d’Aosta, invece, segnaliamo che nel Mux Locale 1 è stata eliminata l’emittente TV d’A, che è sintonizzabile all’LCN 15.

In Sicilia, invece, passano all’alta definizione alcuni canali televisivi, tra cui Tris, che è disponibile all’LCN 85.

Come sempre in casi analoghi, consigliamo di attivare la sintonizzazione automatica dei canali TV su digitale terrestre per avere sempre le ultime novità sul vostro decoder o televisore. Le movimentazioni, anche nel corso dei prossimi mesi, saranno tante ed interesseranno diversi mux sia locali che nazionali.

