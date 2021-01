Digitale terrestre, ancora novità: eliminato un canale TV, sintonizzazione richiesta

Nuova sintonizzazione richiesta per gli utenti che posseggono un decoder con il digitale terrestre. Da oggi, infatti, è stato eliminato un canale televisivo e per agganciare a pieno la novità è necessario effettuare la ricerca dei canali.

Nello specifico, sul TIMB Mux 2 è stato eliminato Babel-Romit TV, un canale presente alla posizione 244, 635 ed 817 e che trasmetteva un'emittente italo-rumena. Il network aveva cessato le trasmissioni lo scorso Maggio, e per questo motivo è stata scelta la rimozione completa per liberare la frequenza.

In alcune zone del nostro paese, però, il canale potrebbe ancora essere accessibile, ma anche se lo si prova a raggiungere si visualizzerà esclusivamente uno schermo nero.

Ricordiamo che nel corso del 2021 prenderanno il via le operazioni di switch off al DVB-T2, con il passaggio all'MPEG-4 secondo il calendario previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le operazioni si concluderanno però solo nel 2022, quando prenderà il via il passaggio vero e proprio dei canali.

Nel frattempo, lo scorso anno si è concluso lo switch off al DVB-S2: su queste pagine abbiamo riportato la lista completa delle frequenze per i canali TV in 4K e HD.

Il 2021 però è già iniziato con una serie di novità per il digitale terrestre sul Mux di Mediaset.