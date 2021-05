Digitale terrestre, le novità di Maggio 2021: cambiano frequenze, arrivano nuovi canali

Come sempre nel weekend, il digitale terrestre si aggiorna con un'ampia gamma di novità per gli utenti. Sono davvero tante le modifiche, e riguardano la nuova composizione dei mux e l'arrivo dei nuovi canali.

Sul Mux Retecapri, segnaliamo che il canale La Grande Italia che è disponibile alla posizione 254, viene ora trasmesso in alta definizione in MPEG H.264.

Nel Lazio, invece, nel Mux Telepontina (A) è stata inserita Telepontina, alla posizione 288 della guida TV: in questo caso le trasmissioni avvengono in MPEG-4 in H.264, in SD quindi e non HD. Eliminato il canale che in precedenza era presente alla posizione 637.

Spostandoci in Lombardia, invece, i gestori del Mux Super TV (A) e (B) hanno aggiornato la composizione dei canali ed è stata disattivata la frequenza UHF 29.

Come sempre, consigliamo di effettuare la sintonizzazione dei propri apparati per poter agganciare a pieno le novità. Si tratta di una delle tante novità che entreranno in vigore nel corso dei prossimi mesi in vista del passaggio al nuovo DVB-T2.

Queste modifiche si aggiungono a quelle di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. Nei prossimi giorni, comunque, è probabile che la lista delle novità per gli utenti aumenti ulteriormente dal momento che quasi tutte le emittenti si stanno adeguando.