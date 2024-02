Digitale terrestre, ancora novità: le modifiche di Febbraio 2024 ai canali tv

Se la settimana scorsa, su queste pagine abbiamo riportato la nuova numerazione dei canali tv su digitale terrestre, oggi continuiamo il nostro excursus e facciamo il punto su quelle che sono state le principali novità registrate nel corso degli ultimi giorni sulla piattaforma terrestre.

In Sardegna nel Mux Locale 1 (Sardegna) si registrano ulteriori movimentazioni: da qualche giorno infatti alla posizione 77 troviamo Aristanis TV, che ha preso il posto di Super TV Aristanis e trasmette alla risoluzione 960x1080 pixel.

Sempre restando in ambito locale, in Puglia e Basilicata nel Mux Locale 1 si registrano delle importanti novità in termini di definizione. Nella fattispecie, sono passati all’HD alcuni canali: si tratta di Telesveva e Canale 7.

Infine, a livello nazionale segnaliamo che nel mux Cairo Due è stata eliminata Radio Radio TV, che trasmetteva sulla LCN 253 ed era agganciabile anche in HbbTv.

Ricordiamo che, in vista della finalissima di Sanremo 2024, su queste pagine abbiamo spiegato come raggiungere il canale Rai 4K che trasmette anche il Festival della Canzone Italiana.

Come sempre in casi come questi, il nostro consiglio è di attivare la sincronizzazione automatica dei canali televisivi per avere sempre a disposizione le ultime novità, che sicuramente arriveranno nelle prossime settimane. Ovviamente vi aggiorneremo appena arriveranno ulteriori news.