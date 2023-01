Digitale terrestre: la novità di cui non vi siete accorti che può svoltare l'esperienza

Inutile girarci troppo attorno: nonostante l'ormai ampia diffusione dei servizi di streaming, in Italia il mondo televisivo "classico" continua a mantenere incollati allo schermo miriadi di spettatori. Ebbene, di recente è arrivata una novità non di poco conto per il digitale terrestre, ma potreste non esservene accorti.

No, non si fa riferimento alla comparsa della dicitura "HD" relativamente ai canali o all'ormai ben noto passaggio all'MPEG-4, bensì a qualcosa che può di fatto svoltare l'esperienza di visione, perlomeno per alcuni utenti. Ricordate il teletext? Dimenticatevelo: ora è arrivata la tecnologia DVB Subtitling.

Se il nome non vi dice nulla, dovete sapere che si fa riferimento a un nuovo servizio per i sottotitoli, che può tornare utile anche per i telespettatori non udenti o con problemi di udito. Le caratteristiche riguardano non solamente una migliore leggibilità, ma anche un accesso al servizio più diretto e semplice.

In parole povere, di recente è stato dato il benvenuto a un sistema di sottotitoli di nuova generazione per il digitale terrestre. Mediaset ha già iniziato a implementare il DVB Subtitling per i suoi canali principali, dunque è possibile farsi rapidamente un'idea del tutto in modo semplice. Basta infatti raggiungere, mediante il proprio telecomando di fiducia, ad esempio, Canale 5, premendo successivamente sul tasto dei sottotitoli (che usualmente è indicato sul telecomando come "Subtitle" o simile).

Insomma, si fa riferimento a una novità per certi versi importante, considerando anche quante persone sono solite prendere visione dei classici canali del digitale terrestre. Tra l'altro, per coloro che sanno "mettere mano" alle opzioni del televisore, potrebbe interessarvi sapere che in questo periodo Mediaset ha implementato anche il doppio audio in HE-AAC.

Questo significa che i contenuti dei principali canali, come appunto Canale 5, possono essere ascoltati sia in italiano che eventualmente in lingua originale. In parole povere, c'è in generale una maggiore possibilità di "personalizzazione", cosa che può di fatto svoltare l'esperienza per coloro che sono soliti usufruire del tutto in modo "classico".