Digitale terrestre, quante novità in pochi giorni: nascono due canali TV

In attesa di ulteriori indicazioni in merito all'arrivo dello standard DVB-I, continua il periodo di fermento per il mondo televisivo italiano. Infatti, questo periodo di inizio anno ha accolto il lancio di due nuovi canali TV.

A tal proposito, a fine gennaio 2024, nell'arco di poche ore, sono arrivati diversi annunci. Il primo è datato 30 gennaio, quando fonti come CasertaCE hanno riportato che il numero 264 del digitale terrestre è ora associato a NTR Radio Nazionale. Quest'ultimo viene descritto come un canale musicale nazionale: per raggiungere questo traguardo ci sono voluti "due anni di duro lavoro".

Non è poi dovuto passare troppo tempo per vedere l'approdo sul digitale terrestre di un'altra novità. Infatti, da un articolo de l'Adige del 31 gennaio 2024 si apprende che in Trentino Alto-Adige, da inizio febbraio, è attivo il nuovo canale 19 TV33. La base di partenza è VB33, nota rete televisiva locale della provincia autonoma di Bolzano, a cui adesso si affianca anche una redazione in quel di Trento.

Insomma, sembra trattarsi di un periodo di novità in generale per il mondo del digitale terrestre, considerando anche il fatto che di recente è spuntata la presunta nuova data dello switch off dei canali Rai, nonché che a fine 2023 c'è stato l'approdo di Radio 24 sul digitale terrestre.