Digitale terrestre, quante novità questa settimana: arrivano diversi canali tv

Come di consueto nel weekend, siamo qui per fare il punto sulla situazione legata al digitale terrestre. Nella settimana che si sta per concludere, in cui sono iniziati i cambi di frequenza per il DVB-T2, segnaliamo l'aggiunta di un'ampia gamma di nuovi canali tv.

Partendo dalle novità attive a livello nazionale, segnaliamo che sul Mux2 TIMB è stato eliminato il duplicato di RDS Social TV presente alla posizione 265 e noto come "RDS Social TV", che trasmetteva in Full HD. Sul Mux Studio 1, invece, Cremona 1 all'LCN 80 è ora trasmesso in MPEG-4 H.264. Nelle ultime ore è stata inserita sul Mux 1 TIMB l'emittente Juwelo, all'LCN 510, che trasmette con il codec video MPEG-4 H.264 in definizione standard, ed è disponibile anche all'LCN 133 in MPEG-2.

Protagonista degli ultimi giorni sono anche le emittenti locali in Sardegna: sul Mux Canale 12 sono state eliminate Super TV Oristano e Canale 12 Sassari. Sempre in Sardegna, sul Mux Videolina segnaliamo l'eliminazione di Videolina HD Test all'LCN 510, che ora restituisce lo schermo nero, oltre che Videolina 3 sull'LCN 210.

In Lombardia, invece, sul Mux Rete 55 sono state aggiunte le copie di Telemilano (che viene veicolato all'LCN 12 in SD in MPEG-4 H.264).