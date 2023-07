Digitale terrestre, le novità della settimana tra nuovi canali TV e cambio di numerazione

Anche la settimana che si sta per concludere è stata densa di novità dal fronte digitale terrestre. Le modifiche sono state davvero tante, e cerchiamo di fare un riassunto per permettere a tutti di restare sempre aggiornati con le ultime novità.

Partendo dalle modifiche a livello locale, nel Lazio nel Mux Locale 5 è stata inserita l’emittente RTR99 TV alla posizione 87, dove viene trasmessa in risoluzione 1920x1080 pixel, ma anche Sestarete sull’LCN 117 dove è trasmessa con risoluzione 1024x576 pixel e Gari TV all’LCN 92 con risoluzione 960x1080 pixel.

In Piemonte, invece, nel Mux Locale 2 è stata inserita l’emittente Birikina TV, alla posizione 89 dove trasmette con definizione 960x1080 pixel.

Infine, in Lombardia segnaliamo un cambio di numerazione per Studio 1: cambiata la numerazione di Studio 1 che è passata dall’LCN 184 alla 95, mentre sull’LCN 184 è stata inserita StartTV che trasmette in SD.

A livello nazionale, invece, in diverse regioni italiane è stata inserita una copia di Canale Itala all’LCN 71.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Rai starebbe preparando un nuovo canale su digitale terrestre, da trasmettere in chiaro, che potrebbe proporre un’ampia programmazione di contenuti legati al cinema italiano. Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli in merito e vi invitiamo a restare su queste pagine.