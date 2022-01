Digitale terrestre, quante novità nell'ultima settimana tra nuovi canali TV e numerazione

E' stata una settimana ricca di novità per la piattaforma digitale terrestre, quella che si sta per concludere. A dominare è Mediaset che ha lanciato TwentySeven, il nuovo canale TV disponibile all'LCN 27 a livello nazionale. Ma non si tratta dell'ultima modifica.

Sempre restando in ambito Mediaset, segnaliamo che nel Mux 4 è stato aggiunto il suffisso "provvisorio" a Iris e La5 (qui spieghiamo perchè alcuni canali TV sono provvisori). Ma non è tutto, perchè sempre dal fronte Mediaset, nel Mux 5 è stato eliminato il canale Premium Action che occupava la posizione 459 e che ora mostra il cartello "dal 10 gennaio il canale non è più visibile su Sky".

Per quanto riguarda il TIMB Mux 3, invece, ricordiamo che hanno terminato le loro trasmissioni i canali Paramount Network e Spike, mentre VH1 è passato dalla numerazione 67 a 167: ora sull'LCN 67 è presente R101 TV. In generale, però, la settimana che si sta per concludere è stata ricca di modifiche a livello di numerazione e per tutti i dettagli vi rimandiamo al nostro approfondimento contenente tutte le modifiche alla numerazione del digitale terrestre.

Nel Mux Retecapri è stato aggiunto il network Telemoda, alla posizione 168, su cui trasmette in MPEG-4 H.264, mentre dal fronte Radio segnaliamo Radio Mater e Premio 800.