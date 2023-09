Digitale Terrestre, nuova numerazione per Rai 3 HD: le novità dei canali tv

Importanti novità per Rai 3 HD. Come sottolineato dai colleghi de L’Italia in Digitale, da sempre molto informati su tutto quanto concerne il mondo del digitale terrestre, nella settimana che si sta per concludere sono arrivate delle modifiche degne di note per la versione in alta definizione della terza rete della TV di Stato.

Nello specifico, la versione nazionale di Rai 3 HD che trasmette a risoluzione 1920x1080 pixel, precedentemente occupava la numerazione 203 del telecomando, mentre ora è sintonizzabile sulla numerazione automatica 103. Si tratta di una modifica degna di nota, che facilita l’accesso da parte degli utenti alla versione con risoluzione più alta del canale.

Tuttavia, come avvenuto anche in altre circostanze, la novità potrebbe non essere visibile a tutti e per tale motivo il nostro consiglio è di attivare la sintonizzazione automatica dei canali TV su decoder e TV del digitale terrestre per restare sempre al passo con le ultime novità televisive.

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo anche riportato la numerazione aggiornata dei canali TV di fine settembre 2023, indicando quelle che sono le principali novità. Nel frattempo, ancora non sono emerse notizie sul passaggio al DVB-T2, di cui si parla ormai e per cui ancora non sono giunte avvisaglie circa una possibile data.