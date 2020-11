Digitale Terrestre, nuovo cambio di numerazione: arrivano due nuovi canali

Dopo i cambi di numerazione di inizio Novembre, anche oggi, 7/11, dobbiamo segnalare alcune modifiche alla guida TV del digitale terrestre. Da qualche ora infatti sul Mux 1 di Rete A di Persidera sono stati aggiunti due nuovi canali.

Nello specifico, nel bouquet è nuovamente disponibile Tele Moda, che è tornato con l’identificativo “TeleModa 168”, alla posizione 168 del telecomando, e La 9 al numero 169.

Le due emittenti fanno parte del gruppo Romi Osti e sono trasmesse in H.264. Per agganciarle è, come sempre, consigliata la risintoniziazione dei canali, ma in alcune ragioni le stesse posizioni sono occupate da altri canali, motivo per cui potrebbero crearsi conflitti e potrebbe essere necessario spostarli.

Sempre restando in tema digitale terrestre, nella giornata di ieri è giunta notizia che il Governo sarebbe pronto ad estendere il bonus TV in vista dell’imminente passaggio al DVB-T2, che prenderà il via il prossimo anno. Nel corso dei prossimi mesi quindi potrebbero essere necessari altri cambi di numerazione e sintonizzazioni che costringeranno gli utenti a riprogrammare più volte i propri TV o decoder. Ovviamente segnaleremo il tutto attraverso queste pagine.

Da qualche giorno infatti si sono interrotte le trasmissioni in SD di TV8 e Cielo in vista della dello switch al DVB-S2, che partirà in via ufficiale ad inizio Dicembre.