Digitale terrestre, nuovo cambio di numerazione: ecco le novità di Settembre 2020

Dopo il cambio di frequenza di cui abbiamo parlato negli scorsi giorni, il digitale terrestre cambia nuovamente faccia. Da ieri, 18 Settembre, infatti, è cambiata la numerazione, in vista del via alla nuova stagione.

Da ieri infatti il canale Sky Cinema per Te, che era stato introdotto lo scorso marzo in concomitanza con il lockdown, per dare agli abbonati la possibilità di gustarsi qualche film con la famiglia, ha terminato le trasmissioni alla posizione 484 del pacchetto Sky su digitale terrestre.

Al suo posto, è tornato Sky Sport che si occuperà della trasmissione del nuovo campionato di Serie A al via da stasera.

Sul Mux DFree, inoltre, è stato aggiunto alla posizione 464 il canale Mediaset Premium Cinema 2, mentre sul Mux Mediaset3 è stato aggiunto Mediaset Italia 2 alla posizione 66, che è stato implementato in copia al 566.

Alla luce di tali novità, consigliamo di effettuare la sintonizzazione di decoder e televisori per agganciare le nuove frequenze e, soprattutto, i nuovi canali che sono stati aggiunti.

Nei prossimi mesi gli spettatori saranno chiamati più volte ad effettuare l'operazione, in vista dello switch off al digitale terrestre DVB-T2, che prenderà il via nel corso dei prossimi mesi in tutta Italia e costringerà anche al cambio di vari TV.