Digitale terrestre: Ottobre 2021 si chiude con un'ampia gamma di novità per i canali TV

Ottobre 2021 si chiude con un’altra infornata di novità per il digitale terrestre, che mai come in questo mese ha dovuto affrontare una serie di modifiche di rilievo culminate nel via allo switch off al DVB-T2 con l’attivazione dello standard di codifica MPEG-4.

Nella settimana che si è conclusa le novità son poche ma comunque degne di nota, e per questo le andiamo a riassumere nel nostro classico reca di fine settimana.

Partendo dalle novità a livello locale, la TV di Sassari, Telegi, ha annunciato l’abbandono del digitale terrestre attraverso un comunicato pubblicato sul proprio profilo ufficiale Facebook dove specifica che “da lunedì 22 Novembre prossimo Telegi lascia il digitale terrestre. Potrete seguire tutta la nostra regolare programmazione direttamente dal sito ufficiale. Questo nostro nuovo grande progetto porterà la nostra TV in tutto il mondo e sarà sempre visibile in diretta streaming sui vostri televisori, PC, tablet e cellulare. Comunicheremo a breve tutele modalità per poter sintonizzare con estrema semplicità i vostri smart tv”.

A livello nazionale, invece, segnaliamo che in alcune ragioni è stato dismesso il Rai Mux 5. Questa novità rientra nella riorganizzazione in atto da parte della Rai per il digitale terrestre, e costringerà in molti ad effettuare la risintoniziazione.

Nel Mux Retecapri, invece, è stata soprannominata l’emittente Rochannel Diaspora, che viene trasmessa in MPEG-4 SD alla posizione 828.

Come sempre, consigliamo di effettuare la risintonizzazione per agganciare le novità e tenere aggiornata la numerazione.



