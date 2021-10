Digitale terrestre, Ottobre 2021 di grandi novità: arrivano nuovi canali TV

Ottobre 2021 di grandi novità per il digitale terrestre. In questo weekend del mese segnaliamo una serie di modifiche alla composizione dei canali a livello nazionale e locale, a pochi giorni dal via allo switch off al DVB-T2 di Mediaset e Rai, si registrano già i primi movimenti.

Partendo dalle modifiche a livello nazionale, sul Mux 2 TIMB è stata eliminata alla posizione 248 Sfera TV, sostituita da TCI. Questo nuovo canale (che sta per Televisione Cristiana Italiana) trasmette contenuti prettamente religiosi alla risoluzione MPEG-4-SD in H.264.

Sempre a livello nazionale, sul Mux Retecapri è stata inserite alla posizione 833 “Amici per L’Italia”, anch’essa trasmessa in MPEG-4 SD H.264 ma che ancora non ha annunciato alcun contenuto o dettaglio sulla programmazione: anche collegandosi, infatti, ci si trova di fronte ad un generico cartello.

Infine, in Sardegna (dove partirà a Novembre lo switch off al DVB-T2) nel Mux Terranova TV è stata effettuata una ricodifica del bouquet, composto da sei canali. L’unica modifica di rilievo è quella che riguarda TTS, presente alla numerazione 16, che ha modificato il suo identificativo in Terranova TV Sardegna.

In settimana sono state annunciate anche alcune modifiche alle date dello switch off al DVB-S2: Mediaset, infatti, ha svelato che Italia 1 sarà visibile solo in HD dal 1 Novembre 2021 e non dal 1 Ottobre 2021, come annunciato in precedenza.