Digitale terrestre, Ottobre 2023 si chiude con tante novità sui canali TV

A qualche settimana dalla pubblicazione della nuova numerazione dei canali TV su digitale terrestre, torniamo a parlare delle movimentazioni che hanno abbracciato la piattaforma terrestre in questi ultimi giorni. Vediamo quali sono le novità.

Partendo dal Lazio, segnaliamo che nel Mux Locale 5 sono stati inseriti alcuni nuovi canali: si tratta di Radio Radio TV che è disponibile all’LCN 96 in alta definizione con la risoluzione 1280x720 pixel, ma anche Romit TV alla posizione 97 e Lory TV all’LCN 99.

Movimenti anche in Trentino-Alto Adige nel RAS Mux 3, dove è stata aggiunta all’LCN 10 l’emittente Trentino TV: anche in questo caso la trasmissione avviene in alta risoluzione video 1920x1080 pixel.

Per quanto riguarda il Persidera Mux 3, segnaliamo l’eliminazione del canale lineare di RTL 102.5, RTL 102.5News, che era presente sulla doppia numerazione 233 e 533. Il canale televisivo, secondo quanto riportato dai colleghi de l’Italia In Digitale, risulta inaccessibile in quanto ha interrotto le trasmissioni. La rete è comunque accessibile tramite HbbTV.

Come sempre in casi come questi, il consiglio è di attivare la sintonizzazione automatica dei canali per avere a disposizione le ultime novità. Con l'avvicinarsi allo switch off al DVB-T2, infatti, potrebbe essere necessario effettuare ulteriori ricerche dei canali.