Digitale Terrestre, Pasqua di grandi novità: arrivano nuovi canali TV

A pochi giorni dalla nostra ultima notizia sulle novità per il digitale terrestre introdotte da alcuni provider in alcune regioni del nostro paese, siamo di nuovo qui a discutere delle modifiche ai mux che anche nel giorno di Pasqua terranno compagnia agli utenti, che saranno costretti ad effettuare risintoniziazione.

Partiamo da una novità che riguarda l’intero territorio nazionale ed il Mux Retecapri, dove è stato il canale Salute & Natura, trasmesso in H.264 all’LCN 82. Sempre in tutta Italia, sul Mux Canale Italia sono state inserite alle numerazioni 170 e 179 le copie di Italia TV 3 che erano state eliminate lo scorso marzo. Sul Rete A Mux 2 invece, all’LCN 173 è stato inserito InLineaTV al posto di HSE24 Donna. Il nuovo canale trasmette in H.264.

In Lombardia, invece, sul Mux Sol Regina Pro è stata inserita l’emittente Rete 7, anch’essa con numerazione automatica alla posizione 252. Eliminata, invece, dallo stesso mix Love in Venice che era disponibile all’LCN 603, dove è stato inserito un duplicato di Valpadana TV. Sempre in Lombardia, sul Mux Rete 55 all’LCN 185 è stato inserito Videonovara, mentre è stata eliminata all’LCN 86 TSN che veicolava la programmazione di TSN Lecco.

Ovviamente, per agganciare a pieno queste novità è necessario effettuare la riconfigurazione dei propri decoder o TV.