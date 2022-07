Digitale Terrestre: tra passaggi all'HD e nuovi canali TV Luglio 2022 diventa più caldo

Come da protocollo nel weekend, eccoci qui pronti a fare il punto sulle principali novità in arrivo sul digitale terrestre. Nella settimana che si sta per concludere, segnaliamo l’arrivo di diverse modifiche sia a livello locale che nazionale.Io

Partendo da quelle disponibili a livello locale, segnaliamo che nel Mux Locale 1 in Valle D’Aosta, è stata inserita Aosta TV 14, all’LCN 14 che in precedenza era occupato da Telecampione. L’emittente trasmette in SD con il codec MPEG-4 H.264. Inserito anche Canale16 V.Aosta, all’LCN 15.

Novità in arrivo anche in Abruzzo e Molise, dove nel Mux Locale 1 le emittenti Rete 8 (LCN 10) e Rete8 Sport (LCN 75) sono oa trasmesse in alta definizione con il codec MPEG-4 H.264 alla risoluzione di 1920x1088 pixel. Sempre nello stesso mux, in settimana è passato all’HD il canale Le Cronache, presente all’LCN 80.

In Piemonte, invece, nel Mux Locale 1 si è assistito ad uno scambio di numerazione tra Canale Italia Piemonte, che passa all’LCN 77, a Canale Italia che si sposta all’LCN 18.

A livello nazionale, nel Persidera Mux 3 sono stati inseriti Welcome In, alla numerazione 226, Bike all’LCN 259 e BFC all’LCN 260.

Come ampiamente consigliato in altre circostanze, anche in questo caso consigliamo di attivare la sintonizzazione automatica dei canali TV.