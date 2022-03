Digitale terrestre, pioggia di problemi dopo lo switch off all'MPEG-4: la situazione

Non c’è solo il calo di ascolti Rai legato allo switch off all’MPEG-4. Come riportato dai colleghi di TVDigitalDivide, in svariate parti d’Italia gli utenti stanno lamentando non pochi problemi con la sintonizzazione dei canali.

Nello specifico, in Lombardia e Piemonte sarebbero sparite emittenti locali come Telelombardia, Top Calcio 24, Antenna 3, Telecolor e Telenova, che occupano gli LCN tra 10 e 19 e quelli più alti del telecomando. Ad essere intaccate sono principalmente le emittenti locali, ma questo sta causando non pochi grattacapi agli spettatori che da quasi due giorni non riescono a seguire la programmazione dei canali locali. Per risolvere, comunque, basta semplicemente effettuare una ricerca dei canali e la situazione dovrebbe tornare alla norma.

A ciò si aggiunge anche la mancata ricezione nell’audio per i canali Mediaset su cui sono state implementate tecnologie come il Dolby Digital+. Quest’ultimo problema si verificherebbe principalmente su dispositivi economici o non perfettamente compatibile, ma anche sui decoder Sky che sintonizzato i canali del digitale terrestre. Per questi ultimi, probabilmente, bisognerà attendere un aggiornamento del decoder. Per il primo disservizio, invece, probabilmente sarete costretti a cambiare decoder con un modello più recente.

