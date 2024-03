Digitale terrestre, problemi con la Rai in un'importante città: abitanti in rivolta

Solo qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo parlato dei problemi con la ricezione dei canali Rai in Veneto, che hanno interessato moltissimi spettatori ed abbonati paganti, al punto che era sceso in campo anche il governatore Luca Zaia. A quanto pare lo stesso problema si sta verificando in un’altra importante città del nostro paese.

Si tratta di Rimini, dove come spiega un articolo de Il Corriere della Sera da una decina di giorni 35-45mila abitanti non riescono ad accedere ai canali Rai. Problemi simili erano stati segnalati anche in passato, ma mai per lassi di tempo così elevati al punto che anche l’assessore comunale per la transizione digitale, Mattia Morolli, è sceso in campo sui social.

Sul proprio account Facebook, Morolli spiega di essere stato contattato da molti cittadini i quali hanno evidenziato come “l’area interessata dal problema di ricezione della Rai è alquanto attiva e vasta, perché va dalla fiera fino al casello autostradale Rimini Nord, coinvolgendo più di 40mila persone, non solo residenti ma anche chi è in passaggio in città. Anche se ormai tutti abbiamo a disposizione tanti canali, la Rai resta sempre ai primi posti per l’informazione soprattutto locale”.

Le ragioni di tali disservizi non sono note, ma Morolli spiega che una soluzione dovrebbe arrivare a stretto giro, ed in un post avanza qualche possibile ipotesi: “l’ipotesi più accreditata? Storicamente vengono riparametrati i canali di immagini e da qui potrebbe essere scaturito l’oscuramento. O almeno, in passato, si erano già verificate criticità di segnale per questa ragione”.