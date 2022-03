Digitale terrestre, ancora problemi dopo lo switch off: scomparsi i canali Rai

Ancora problemi dopo lo switch off all’MPEG-4 del digitale terrestre, che si aggiungono a quelli di cui abbiamo parlato nelle scorse ore e che hanno fatto infuriare non poco vari utenti.

Nello specifico, le nuove segnalazioni emerse in rete riguardano soprattutto il Veneto, dove dopo l’attivazione della nuova codifica sono misteriosamente scomparsi i canali Rai: i cittadini infatti non sarebbero in grado di agganciare Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24, Rai 3 ed i TGR. Questi si aggiungono alle problematiche con i canali locali, che come abbiamo avuto modo di riportare sono completamente scomparsi dagli schermi.

A quanto pare i problemi riguarderebbero sia le versioni in HD che SD dei canali della TV di Stato: contrariamente a quanto avvenuto in altre zone del paese, infatti, anche se ci si prova a collegare al 501, ad esempio, non si riesce a visualizzare Rai 1 SD così come il TGR Regionale Rai del Veneto (qui spieghiamo come sintonizzare il TGR Rai corretto nella vostra regione).

Secondo quanto riferito da TVDigitalDivide, gli utenti infuriati starebbero intasando i centralini del Ministero per chiedere delucidazioni, e la risposta ricevuta è che si tratta di un problema Rai. Le soluzioni consigliate dal risponditore automatiche includono il riorientamento dell’antenna e la verifica del proprio impianto con l’MPEG-4, ma come abbiamo detto poco sopra i problemi riguardano anche i canali MPEG-2.