Digitale terrestre, problemi TV in Veneto: la nebbia fa barriera ai canali Rai?

Mentre il mondo televisivo italiano si aggiorna, ad esempio, con novità relative a Rai 4K, in alcune zone d'Italia si stanno ancora riscontrando delle problematiche legate alla ricezione del segnale del digitale terrestre. Più precisamente, in questi giorni si sta discutendo di nebbia.

A tal proposito, sono, ad esempio, un articolo del Gazzettino e un comunicato SGV datato 12 febbraio 2024 a mettere in evidenza la problematica segnalata da molti cittadini, portata a galla originariamente dal TGR Veneto. Tra le aree coinvolte in un disservizio legato alla ricezione del segnale, si citano parte della provincia di Vicenza e la zona di Jesolo, ma a quanto pare si arriverebbe anche verso la provincia di Verona. Insomma, il disservizio sembra essere diffuso in varie zone della Regione.

Non sono in pochi infatti a segnalare disservizi soprattutto nella visione dei canali Rai, scenario che sembrerebbe protrarsi ormai da qualche settimana in questo inizio 2024. In ogni caso, non è ancora del tutto chiaro, in realtà, quali siano le motivazioni relative alla scarsa ricezione del segnale TV in alcune zone del Veneto, anche se, come accennato in precedenza, si teme che possa esserci di mezzo la nebbia, che farebbe "barriera".

D'altronde, è ormai da lungo tempo che gli utenti del Web si chiedono se la nebbia influenzi effettivamente il segnale del digitale terrestre. Pensate che, in una conversazione su Google Gruppi legata all'ormai lontano 2011, si discuteva proprio in merito alle possibili interferenze dovute a questo fenomeno meteorologico, anche se non tutti sembrano concordi nell'affermare che possa essere questa la causa.

Per intenderci, tra le varie ipotesi al vaglio in Veneto c'è anche una possibile questione legata alle nuove antenne relative alla connessione dati mobile. In ogni caso, rimanendo sempre in ambito digitale terrestre, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata anche al nostro approfondimento relativo alle possibili problematiche serali del segnale TV.