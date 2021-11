Digitale Terrestre: pubblicata la nuova numerazione nazionale dei canali TV, ecco l'elenco

Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso un comunicato ufficiale ha diramato i risultati della procedura di attribuzione delle numerazioni automatiche dei canali TV sul digitale terrestre. Si tratta di uno step molto importante anche in vista dell’imminente passaggio al DVB-T2.

L’elenco completo può essere consultato a questo indirizzo e si riferisce alle LCN Nazionali, vale a dire le numerazioni automatiche dei canali nel momento in cui viene effettuata la ricerca, esclusivamente per le emittenti in chiaro.

Hanno preso parte alla gara tutti i soggetti abilitati alla fornitura di servizi media audiovisivi attraverso il digitale terrestre.

Ricordiamo ancora una volta che la numerazione dei canali TV si può modificare e qualche giorno fa abbiamo esposto su queste pagine la procedura permettere in ordine i canali del digitale terrestre. Chiaramente potrebbero anche crearsi dei conflitti di numerazione, ma in questi casi il software ad hoc del TV provvederà a farvi scegliere quale sintonizzare e quale spostare.

Ovviamente questa pubblicazione non è in alcun modo collegata all’imminente inizio dello switch off al DVB-T2, che non comporterà alcun tipo di modifica da questo fronte. Nelle prossime settimane però potrebbe essere necessario risintonizzare più volte il TV o decoder per agganciare a pieno le novità previste.

Tutti i dettagli sullo switch off al DVB-T2 sono disponibili nel nostro articolo dedicato.