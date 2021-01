Digitale Terrestre: quattro decoder DVB-T2 H265 a meno di 50 Euro su Amazon

Come abbiamo detto nella news dedicata ai decoder DVB-T2, il prezzo medio è di 40 Euro. Su Amazon sono presenti tanti modelli di ricevitori che permettono di accedere al nuovo digitale terrestre, anche spendendo meno di 40 Euro e non andando mai oltre i 50. Ne abbiamo scelti per voi quattro.

Decoder DVB-T2 Amazon

EDISION PICCO T265, Full High Definition DVB-T2, H265 HEVC 10 Bit ricevitore digitale terrestre, WiFi Supporto, telecomando universale 2 in 1 per il ricevitore e la TV: 24,90 Euro

Italdos Decoder Digitale Terrestre HD Mini DVB-T2 Hevc H.265 Mpeg-4 10-bit 1080P USB HDMI Scart Ethernet per Televisione Ricevitore TV Adatto a Nuovo Segnale in Vigore: 29,99 Euro

Diprogress Decoder Dvb-T2 Hevc H265 10 Bit con Telecomando Universale 2 in 1 Dpt203Hd: 33,90 Euro

GT MEDIA V7 PRO Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 Ricevitore Satellitare TV Sat DVB-S2X combo HEVC 10bit Full HD 1080p con Antenna WiFi USB, lettore Smart Card per Tivusat, Supporto YouTube CCcam: 43,99 Euro

Ricordiamo che su Amazon non è possibile spendere il bonus TV da 50 Euro erogato dal Governo Italiano e volto a favorire lo switch off al DVB-T2 per le famiglie con reddito ISEE annuo inferiore ai 10mila Euro.

I prezzi si riferiscono alla data in cui è stata scritta la notizia, e potrebbero anche cambiare nei prossimi giorni.