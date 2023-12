Digitale terrestre, le radio e tv locali: 'necessario avviare trasmissioni in DVB-T2'

In risposta alla richiesta della Rai di spostare lo switch off al DVB-T2, arrivata in occasione dell’audizione dell’ad e dg di Rai in Commissione di Vigilanza Rai, i vertici della TV pubblica hanno spiegato che un rinvio del passaggio al T2 sarebbe necessario per proteggere i grossi eventi sportivi che saranno trasmessi.

Non è dello stesso avviso l’associazione Aeranti-Corallo che rappresenta le TV e radio locali, secondo cui per tale comparto “resta essenziale un rapido avvio del processo di transizione al digitale televisivo terrestre di seconda generazione DVB-T2. Da tempo, Aeranti-Corallo sollecita tale transizione in quanto con l’attuale, obsoleta tecnologia DVB-T, l’emittenza televisiva locale ha spazi radioelettrici particolarmente limitati che non le consentono di trasmettere i propri programmi con adeguata qualità tecnica. Solo con il passaggio al DVB-T2 con codifica HEVC le Tv locali potranno avere adeguati spazi di capacità trasmissiva e potranno, pertanto, diffondere i propri programmi con buona qualità tecnica, anche in HD”.

Il presidente, Marco Rossignoli, ha ribadito che l’associazione non condivide la presa di posizione della Rai, in quanto convinta che gli Europei di Calcio e le Olimpiadi possano essere un volano per accelerare la trasmissione. Contestualmente, Rossignoli chiede anche che il processo venga completato entro il 2024.