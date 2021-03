Digitale terrestre, raffica di novità in alcune regioni: necessaria la risintonizzazione

Dopo alcuni giorni di apparente calma, registriamo nuovamente tantissime modifiche in alcune regioni italiane sulle frequenze e mux del digitale terrestre, vediamo di cosa si tratta e dove è necessario effettuare la risintonizzazione dei canali.

Partiamo dal Lazio, dove registriamo le novità più succose. Nel Mux Canale 10, infatti, è stato eliminato alla numerazione 615 il canale "Canale 10 Sport", che faceva da duplicato a Canale 10: la posizione è ora libera e può essere utilizzata per agganciare qualche altro canale.

Sempre nel Lazio, segnaliamo che nel Mux Tele In e TeleTibur è disponibile un nuovo canale: si tratta di Paci Contemporany Channel che può essere sintonizzato all'LCN 622 e trasmette in H.264.

Infine, nella regione del centro Italia un'altra modifica riguarda il Mux Gold TV, e nello specifico Lazio TV e Lazio TV HD che ora trasmettono in 16:9.

Un'altra regione in cui sono state apportate delle modifiche è la Sicilia. Nel Mux TreMedia sono stati eliminati Rai 1, Rei 2 e Telespazio Messina che venivano agganciati all'LCN 89 e 622, mentre TeleSpazio Messina era privo di numerazione automatica. I tre canali già da tempo erano inattivi ed al loro posto veniva visualizzata una schermata nera. Sul Mux ReteCapri B e C e 7Gold Sicilia 99 invece è stato inserito Video Mediterraneo, alla posizione 11.



Come sempre, approfittiamo di questa occasione per ricordare il calendario dello switch off al DVB-T2.