Digitale Terrestre, raffica di novità: eliminato un canale TV, cambia la numerazione

Raffica di novità a ridosso del weekend per il digitale terrestre in Italia. Sono tantissime infatti le modifiche apportate nelle ultime ore ad alcuni mux, che portano ad un cambio della numerazione a causa dell'arrivo di un nuovo canale.

Sul Canale Italia Mux 1, infatti, Itala 154 è diventato è stato trasformato in un duplicato di Casa Italia 141, che è presente alla numerazione 141. Su entrambi i canali vengono utilizzati i codec MPEG2, e non più l'H.264. Sullo stesso mux, inoltre, segnaliamo la fine delle trasmissioni di sharing TV, che veniva veicolato su Italia 154 in alcuni orari.

Per quanto riguarda il Mux Rete A1, invece, segnaliamo un'altra modifica: in questo caso La 9, presente alla posizione 169, con codec H.264, è stato cambiato in La 9 Nazionale: i gestori hanno provveduto a cambiare sia il logo del canale.

Per agganciare a pieno tutte queste novità è necessario effettuare la risintonizzazione delle proprie apparecchiature, altrimenti non sarà possibile godere a pieno delle new entry.

Ricordiamo che il 1 Settembre 2021 partirà lo switch off al DVB-T2 secondo il calendario stilato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha diviso in quattro aree il nostro paese. Onde evitare spiacevoli sorprese, consigliamo di verificare se il vostro TV ha il DVB-T2.