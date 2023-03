Digitale terrestre, Rai completa l'offerta in HD grazie all'HbbTV: le novità e i canali TV

Con l’estensione dell’offerta in HD di Rai su digitale terrestre, da ieri 16 Marzo 2023 arriva un'altra novità di rilievo per la piattaforma digitale terrestre e la TV di Stato.

Nella fattispecie, come indicato nel cartello che trovate in calce sono visibili in alta definizione quasi tutti i canali tematici Rai tramite le trasmissioni ibride basate sulla tecnologia HbbTV.

Nella fattispecie, se la vostra TV è connessa ad internet ed è compatibile con l’HbbTV 2.0.1 e versioni successive, è possibile accedere a tutti i canali TV presenti nel cartello all’HD. Sono infatti ora attivi Rai 4 HD (alla posizione 521), Rai 5 HD (LCN 523), Rai Movie HD (524), Rai Premium HD (525), Rai Gulp HD (542), Rai YoYo HD (543) e Rai Storia HD (554).

Come abbiamo indicato nella nostra notizia collegata alla nuova numerazione dei canali TV, il consiglio è di attivare la sintonizzazione automatica dei tv e decoder per poter avere sempre a disposizione le ultime novità. Per tutte le informazioni sull’HbbTV vi rimandiamo direttamente alla nostra guida a cura di Andrea Zanettin con tutte le informazioni su come accedere alla TV interattiva che di recente si è aggiornata portando con se delle novità molto interessanti che renderanno ancora più interessanti le trasmissioni.